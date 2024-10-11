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Беспилотник уничтожен над Курской областью

Губернатор Смирнов: над территорией Курской области уничтожен украинский БПЛА

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Inna Varenytsia/REUTERS

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа был уничтожен в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

«Сегодня вечером в Курской области уничтожен украинский БПЛА самолетного типа. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!» — написал он.

Днем 11 октября дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины над территорией Белгородской области.

Утром Минобороны сообщило, что средства ПВО за ночь перехватили десять беспилотников ВСУ в Ростовской, Белгородской, Брянской и Курской областях. Как уточнили в ведомстве, четыре БПЛА были перехвачены над территорией Ростовской области, три — над территорией Белгородской области, еще два беспилотника уничтожены над территорией Брянской области и один — над территорией Курской области.

Ранее Алаудинов дал прогнозы об окончании СВО на основе Священного Писания.

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