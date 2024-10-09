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Израильские спецслужбы расстреляли пять палестинских боевиков

Спецслужбы Израиля расстреляли на улице лидера палестинской группировки

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Amir Cohen/Reuters

Бойцы ЦАХАЛ, действовавшие под руководством Общей службы безопасности Израиля («Шин-Бет», или ШАБАК), убили пять палестинских боевиков. Об этом сообщает израильская полиция.

«Бойцы антитеррористического спецназа полиции, пользуясь точными разведданными ШАБАК, ликвидировали в Шхеме объявленных в розыск террористов», — говорится в сообщении.

Сообщается, что среди ликвидированных боевиков был Исам ас-Саладж, командовавший формированием вооруженной группировки «Бригады мучеников аль-Аксы».

До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске 90 ракет по северу Израиля с территории Ливана.

Уточняется, что ракеты запустило шиитское вооруженное движение «Хезболла». ЦАХАЛ утверждает, что часть снарядов были перехвачены, а также были зафиксированы падения снарядов.

9 октября сообщалось, что пять человек пострадали на севере Израиля в городе Хадера в результате террористического акта.

Ранее в МИД России рассказали о состоянии управления «Хезболлы» после атак Израиля.

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