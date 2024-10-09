ВСУ предприняли попытку нанести удары по Угледару из HIMARS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку нанести удары по Угледару в Донецкой народной республике (ДНР) из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«ВСУ пытаются бить HIMARS по Угледару и прилегающим территориям, постоянно работают системы ПВО, успешно», — говорится в сообщении.

Представитель силовых структур уточнил агентству, что удары украинских военнослужащих по Угледару становятся причиной задержки эвакуации мирных жителей.

3 октября Минобороны России сообщило, что российские подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль Угледар в ДНР. По данным оборонного ведомства, российским военнослужащим удалось сломить украинскую оборону города, проведя обходной маневр и ударами с флангов, взяв населенный пункт в клещи. ВСУ сопротивлялись до последнего, укрываясь в шахтах и подвалах от огня российской артиллерии.

В США взятие Россией Угледара сочли серьезным ударом для украинской армии.

Ранее Пушилин назвал возможные сроки разминирования Угледара.