Российские военные из группировки «Восток» улучшают свое тактическое положение по всей линии соприкосновения, уничтожая отступающие из Угледара части ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Расчеты <...> подразделений артиллерии группировки войск «Восток» из Забайкалья наносят удары по отступающим из Угледара формированиям ВСУ на южнодонецком направлении специальной военной операции», — говорится в сообщении ведомства.

Российские военные говорят, что после взятия Угледара ВС РФ украинская армия утратила контроль над господствующими высотами и интенсивность их ответного огня резко упала. Российские артиллеристы вскоре должны будут оставить позиции и двигаться вперед, тем самым улучшая положение по всей линии соприкосновения.

До этого бойцы 110-й бригады «Южной» группировки войск уничтожили подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое перепутало российских солдат со своими сослуживцами. Инцидент произошел ночью в ходе взятия под контроль населенного пункта Желанное Первое в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.