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В Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры

Глава ОВА Федоров: в Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры

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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Несколько объектов инфраструктуры получили повреждения в подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) районах Запорожской области. Об этом сообщил глава назначенной Киевом областной военной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, было нанесено 392 удара по 13 населенным пунктам региона. В городе Запорожье пострадали пятеро мужчин и одна женщина.

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что украинские солдаты начали возводить в районе подконтрольных им городов Запорожье и Орехов, а также у Красноармейска в Донецкой народной республике укрепрайоны с подземными бетонными бункерами.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022 года. Киев до сих пор не признает результаты референдума.

Ранее в Запорожской области активизировались бои за село Каменское.

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