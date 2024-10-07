Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 410 военнослужащих в зоне ответственности группировки российских войск «Запад». Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве отметили, что в течение суток российские военнослужащие отразили четыре контратаки штурмовых групп 14-й и 116-й механизированных бригад ВСУ. Также войска Вооруженных сил (ВС) РФ нанесли поражение 30-й, 44-й, 63-й, 66-й механизированным, 3-й штурмовой бригадам ВСУ, 114-й бригаде теробороны и 1-й бригаде нацгвардии.

Всего в зоне ответственности группировки «Запад», по данным Минобороны, украинская армия потеряла за сутки две боевые машины пехоты, шесть автомобилей, самоходную артиллерийскую установку Braveheart и орудие L-119.

Из этой же сводки следует, что ВС России уничтожили многофункциональную радиолокационную станцию RADA RPS-42 израильского производства, которая была предоставлена украинским войскам. В Минобороны уточнили, что удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

Ранее российские силы отразили две контратаки в Курской области.