Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы РФ продолжают действия по разгрому группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области.

По данным российского оборонного ведомства, за сутки подразделениями российских войск отражены две контратаки ВСУ в направлении населенных пунктов Кременное и Плехово.

Также были сорваны попытки атак в районе Любимовки и Русского Поречного. Сообщается, что ВСУ потеряли до 30 бойцов, боевую бронированную машину и автомобиль.

Накануне в курском приграничье российские вертолеты Ка-52 ударили по живой силе и бронетехнике ВСУ.

7 октября Минобороны России заявило, что общие потери украинской армии на Курском направлении за все время боевых действий превысили 21 тысячу человек. Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ лишились 136 танков, 66 боевых машин пехоты, 888 боевых бронированных машин, 98 бронетранспортеров, 586 автомобилей, 173 артиллерийских орудия.

Ранее сообщалось, что ожидает ВСУ спустя два месяца вторжения в Курскую область.