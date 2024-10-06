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При атаке беспилотника на Шебекино пострадала женщина

Гладков: при атаке БПЛА на производственное здание в Шебекино пострадала женщина

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Шебекино Белгородской области во время атаки дрона Вооруженных сил Украины на производственное здание пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, пострадавшую с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги доставили в городскую больницу №2 в Белгороде.

Помимо женщину, в результате атаки повреждения получила кровля здания, отметил Гладков.

Также в селе Муром жилой дом оказался уничтожен в результате атак дронов, еще один дом получил значительные повреждения, добавил губернатор.

Этим же утром ВСУ за полчаса выпустили по Донецку и Горловке 12 снарядов. По данным СЦКК, обстрелы начались в 7:55 мск. Первый из них проводился из населенного пункта Катериновка в сторону Горловки. Тогда украинские войска выпустили по городу три снаряда.

Следующий обстрел, по информации центра, был произведен в 8:10 мск по аналогичному направлению. В этот раз ВСУ также применили три снаряда.

Ранее украинские войска обстреляли города в ДНР кассетными снарядами.

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Обстрелы Белгородской области
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