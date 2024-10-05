В Казахстане завершились учения ОДКБ

В Казахстане завершились учения Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство». Об этом сообщается на сайте военного объединения.

За действиями Коллективных миротворческих сил ОДКБ наблюдали министр обороны Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков, заместитель генерального секретаря ОДКБ Таалатбек Масадыков и начальник Объединенного штаба ОДКБ, Герой России генерал-полковник Андрей Сердюков.

В учениях приняли участие военные Белоруссии, Кыргызстана, России и Таджикистана. Мероприятия прошли на полигоне «Берег». Руководил учениями командующий Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Республики Казахстан генерал-майор Алмаз Джумакеев.

7 сентября начались командно-штабные учения сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие — 2024». Они прошли на полигоне «Эдельвейс» в Киргизии. В учениях задействовали около 1500 военнослужащих и до 300 единиц военной и специальной техники, включая авиацию, беспилотники, боевые катера и средства противовоздушной обороны.

Ранее в ФСБ увидели след Запада в желании выхода Армении из ОДКБ.