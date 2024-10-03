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Российские военные сбили беспилотник в Белгородской области

Минобороны России сообщило о сбитом над Белгородской областью беспилотнике ВСУ

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Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом в Telegram-канале сообщило министерство обороны России.

«Около 15:00 (мск) пресечена попытка совершить террористическую атаку с применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории РФ», — говорится в публикации.

Утром 3 октября Минобороны России сообщило, что за ночь силы ПВО уничтожили 113 украинских БПЛА. По данным ведомства, 73 дрона ВС России сбили над Белгородской областью, 25 — над Воронежской, 14 — над Курской и еще один беспилотный летательный аппарат — над Брянской.

В ночь на 3 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки дрона ВСУ в городе Старый Оскол пострадал мирный житель. Также в трех частных домах выбило окна, были посечены кровли, фасады и заборы.

Ранее военные РФ за сутки сбили 31 беспилотник ВСУ.

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