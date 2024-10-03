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Министр вооруженных сил Франции назвал Россию главной угрозой

Министр ВС Франции Лекорню назвал Россию главной угрозой

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Global Look Press

Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в интервью журналу Le Point заявил, что Москва представляет собой главную угрозу для Парижа среди всех иностранных держав.

«Помимо террористических группировок, это, очевидно, Российская Федерация», — заявил он в ответ на вопрос, кто представляет угрозу для Франции.

По его словам, РФ противодействует интересам Франции в Африке, ведет информационную войну, а также милитаризует все новые сферы.

Накануне МИД России призвал Францию отбросить колониальные методы. С таким заявлением официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова выступила, комментируя протесты на острове Мартиника — заморской французской территории. По словам российского дипломата, Парижу «хочется получать бонусы, как ранее получала французская империя», но это вызывает «народное недовольство».

Ранее Франция обвинила Россию и Азербайджан в беспорядках в Новой Каледонии.

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