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Израильские самолеты атаковали жилой дом на юге Бейрута

ТАСС: самолеты ВВС Израиля ударили по дому в квартале Губейри на юге Бейрута

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Ammar Awad/Reuters

Истребители военно-воздушных сил Израиля нанесли точечный удар по жилому дому в квартале Губейри на южной окраине Бейрута. Об этом сообщает ТАСС.

Как передает корреспондент агентства, в атакованном многоэтажном здании находятся штабные офисы и объекты шиитской организации «Хезболла». Израильские самолеты выпустили ракеты по одной из квартир, где возник пожар. К месту взрыва прибыли три кареты скорой помощи и пожарные.

Незадолго до этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о новых ударах по объектам «Хезболлы» на территории Ливана.

28 сентября стало известно, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла был ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации на юге Бейрута. Информацию подтвердили в самой организации. В ходе операции по уничтожению Насраллы Израиль сбросил на южный пригород Бейрута 85 бомб весом в одну тонну.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана одновременно взорвались пейджеры и рации, которыми, как утверждают СМИ, пользовались в основном члены «Хезболлы». Власти Ливана обвинили в произошедшем Израиль. Затем, с 19 сентября, израильская армия начала наносить авиаудары по ливанской территории.

23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

Ранее сообщалось, что жители Бейрута ночуют на пляже в спальниках и палатках из-за ударов Израиля.

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Операция Израиля в Ливане
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