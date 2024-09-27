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Штаб войск НАТО появится в Финляндии у границы с Россией

Минобороны Финляндии: штаб войск НАТО создадут в Миккели

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Stoyan Nenov/Reuters

Штаб сухопутных войск Североатлантического альянса (НАТО) появится в городе Миккели в Финляндии — на расстоянии 304 километров от Санкт-Петербурга и 100 километров от границы с Россией. Об этом сообщает Минобороны Финляндии.

«Финское военное командование в Миккели было очевидным выбором для размещения (штаба. — прим. ред.) командования НАТО. Объединив эти два места, мы получаем наилучшую возможную синергию между координацией нашей национальной обороны и координацией оборонных возможностей НАТО», — сказал министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

По его словам, такое решение было основано на «военном мнении». Создание такого штаба в Финляндии показывает, что Североатлантический альянс признает и доверяет опыту Хельсинки, заметил Хяккянен.

Новый штаб будет планировать, готовить и руководить действиями сухопутных войск НАТО в Северной Европе под командованием объединенных сил в Норфолке, подчеркнули в ведомстве.

В «обычных условиях» Штаб сухопутных войск НАТО в Миккели будет отвечать за учения НАТО и другие мирные действия в своем районе, а в случае «кризиса» он будет руководить операциями сухопутных войск НАТО в своем районе, отмечается в публикации.

Конкретный график по созданию штаба представят в 2025 году.

Финляндия стала официальным членом Североатлантического альянса в апреле 2023 года. Позже стали известны города Финляндии, в которых разместят штабы войск Североатлантического альянса — Миккели был в их числе.

Ранее Путин назвал последствия вхождения Финляндии в НАТО.

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