Источник ТАСС: ВСУ эвакуировали часть солдат из Угледара

Украинские войска вывели часть солдат из Угледара, а оставшиеся прячутся в городских укрытиях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Какую-то часть личного состава они [ВСУ] вывели. Остальные рассредоточились по городу, сидят в укрытиях», — рассказали журналистам.

24 сентября российские войска зашли на окраины города Угледара, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

23 сентября также сообщалось, что армия Украины пытается вывести первые несколько групп своих военных из Угледара. По словам командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, ВСУ рискуют оказаться в котле на Угледарском направлении.

Ранее стало известно, каким образом российская армия будет брать Угледар.