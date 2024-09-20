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Стало известно о попадании угледарской группировки ВСУ в оперативное окружение

ТАСС: группировка ВСУ в Угледаре попала в оперативное окружение

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Libkos/AP

Группировка подразделений украинской армии, находящаяся в Угледаре, фактически попала в оперативное окружение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

Подчеркивается, что большинство позиций вокруг города, в том числе наиболее важные высоты, находятся под контролем Вооруженных сил РФ, трассы снабжения были перерезаны, а населенный пункт полностью простреливается.

«Группировка Вооруженных сил Украины, которая находится в Угледаре, сейчас оказалась, фактически, в оперативном окружении», — сказал собеседник агентства.

До этого пленный украинский солдат Роберт Погорелов заявил, что эвакуационные группы в составе ВСУ не справляются с вывозом раненых из-под Угледара из-за больших потерь на данном направлении.

16 сентября агентство РИА Новости сообщило, что в сражениях за Угледар наметился «серьезный прогресс». Вооруженные силы РФ решили сменить тактику на окружение, так как попытки лобовых штурмов не принесли результата. Из-за этого ВСУ рискуют попасть в «котел».

Ранее морские пехотинцы ВС РФ отрезали пути снабжения крупного гарнизона украинских войск под Угледаром.

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Операция на Украине
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