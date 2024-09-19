Российские военные уничтожили автомобиль ВСУ в курском приграничье

Российские военные уничтожили из гранатомета автомобиль Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«В результате прямого попадания из гранатомета автомобиль боевиков ВСУ был уничтожен. На кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени, наблюдаются взрыв и пожар», — отмечается в сообщении.

19 сентября экипаж вертолета Ми-28НМ ударил авиационными ракетами по личному составу и бронетехнике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

В четверг стало известно, что российские военные сорвали попытки ВСУ прорваться через государственную границу на Курском направлении. По данным ведомства, украинские войска пытались прорваться через границу в направлении населенных пунктов Новый Путь, Малая Обуховка и Медвежье. В результате боестолкновений ВСУ потеряли до 30 человек личного состава, две боевые машины пехоты, БТР (бронетранспортер), четыре боевые бронированные машины и два автомобиля.

Ранее стало известно, что ВСУ бросили немецкие танки на прорыв в Курской области.