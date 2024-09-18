Киев выдал свой удар по харьковскому парку за российский обстрел

Украинские власти выдали падение собственной зенитной ракеты в парке Харькова за обстрел со стороны Вооруженных сил РФ. Об этом рассказал заместитель главы российской военно-гражданской администрации региона Евгений Лисняк, передает РИА Новости.

По данным Лисняка, 31 августа украинская система противовоздушной обороны совершила ложный выпуск зенитной ракеты, которая упала в районе парка Юрьева в Харькове.

«Удар по парку был представлен как результат попаданий Вооруженных Сил Российской Федерации», — заявил глава ВГА.

Лисняк отметил, что сотрудники жилищно-коммунальных услуг в ночное время закрыли центральную часть парка, чтобы провести ликвидацию последствий удара. В ходе своих действий специалисты спешно убирали следы от поражающих элементов украинской зенитной ракеты, которые остались на детских площадках.

Глава харьковской ВГА считает, что сделано это было с целью объявить виновными российскую сторону во вреде гражданским лицам.

14 сентября издание «РБК-Украина» сообщало, что взрывы произошли в Харькове на востоке страны. Взрывы произошли на фоне воздушной тревоги, которая действовала в регионе.

Ранее на Украине заявили об огромных потерях в генерирующих мощностях.