Сенат Швейцарии разрешил отправлять солдат на совместные с НАТО военные учения из-за опасений в снижении обороноспособности страны. Об этом сообщается в официальном сообщении на сайте парламента страны.

«Участие Швейцарии в совместных оборонительных учениях с НАТО не должно быть запрещено. Совет кантонов отклонил в среду 29 голосами против 12 и после продолжительных дебатов предложение Национального совета на этот счет», — указано в сообщении.

Таким образом, инициатива верхней палаты парламента Швейцарии не нашла поддержки в нижней палате.

Швейцария не является членом ни Североатлантического альянса, ни Европейского союза, и долгое время сохраняет военный нейтралитет — однако поддержала практически все санкции против России после начала специальной военной операции на Украине.

До этого в Швейцарии отреагировали на атаки ВСУ по Курской области.

Ранее в СПЧ призвали международные организации оценить действия ВСУ в Курской области.