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Выпущенному из СИЗО директору парка «Патриот» запретили пользоваться интернетом

Выпущенному из СИЗО директору парка «Патриот» Ахмедову запретили интернет

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Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот»

Выпущенному из СИЗО директору парка «Патриот» Вячеславу Ахмедову запретили пользоваться интернетом и общаться с фигурантами дела. Об этом сообщает РИА Новости.

«Запретить покидать без разрешения следователя жилое помещение, общаться с другими участниками уголовного судопроизводства... запретить средства связи и сеть интернет... запретить получать и отправлять корреспонденцию, посылки и бандероли», — заявил судья.

В случае нарушения, Ахмедова могут вернуть из квартиры в СИЗО, уточнил судья.

Во вторник, 17 сентября, военный суд распорядился отпустить из СИЗО директора военно-патриотического парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова.

В августе текущего года против бывшего замминистра обороны РФ генерала армии запаса Павла Попова возбудили уголовное дело о мошенничестве с подмосковным военно-патриотическим парком «Патриот». Следствие считает Попова организатором преступной группы, в которую в 2021 году вошли Ахмедов и генерал-майор Владимир Шестеров. По версии СК, они похитили из бюджета не менее 30 млн рублей. Ахмедов и Шестеров согласились на досудебные соглашения о сотрудничестве с Главной военной прокуратурой. Попову также предложили сделку, но он от нее отказался.

Ранее имущество директора парка «Патриот» арестовали.

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