В Кремле ответили на вопрос о гибели военных «Эрнеста» и «Гудвина»

Вопросы, связанные с гибелью российских военнослужащих с позывными «Эрнест» и «Гудвин», являются прерогативой министерства обороны РФ. Об этом во время брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Представитель президента обратил внимание, что глава профильного ведомства Андрей Белоусов находится в курсе ситуации. Более того, он уже дал необходимые поручения на этот счет.

«Эта тема все-таки, которая больше касается министерства обороны», — подчеркнул Песков.

14 сентября Андрей Белоусов поручил своему заместителю Виктору Горемыкину и начальнику Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерию Герасимову в кратчайшие сроки разобраться в ситуации, связанной с гибелью солдат с позывными «Эрнест» и «Гудвин». Мужчины служили в качестве операторов дронов в 87-м отдельном стрелковом полку Южного военного округа.

По данным ряда Telegram-каналов, за критику командования бойцов в составе штурмового подразделения направили в зону боевых действий. В результате отряд понес потери, когда пытался взять под свой контроль населенный пункт Украинск на Красноармейском направлении.

Ранее журналисты опровергли сообщения о задержании командира военных «Эрнеста» и «Гудвина».