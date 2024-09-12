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В Белгородской области объявлена угроза атаки БПЛА

МЧС сообщило, что в Белгородской области объявлена угроза атаки БПЛА

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Илья Питалев/РИА Новости

В Белгородской области объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МЧС в 22:25 мск.

При атаке БПЛА гражданам советуют держаться подальше от окон, пройти во внутренние помещения зданий или подземные укрытия и не оставаться на улице.

До этого ВСУ атаковали еще три населенных пункта в Белгородской области.

12 мая в Белгороде в результате ракетной атаки ВСУ рухнули сразу 10 этажей дома. К извлечению пострадавших и разбору завалов была привлечена вся техника города. На этом фоне ООН выступила против любых атак на гражданские объекты.

На фоне регулярных обстрелов более 13 тыс. детей из Белгородской области были эвакуированы в 40 других регионов РФ.

Ранее ВСУ уничтожили все АЗС в запорожском городе.

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