ВСУ атаковали еще три населенных пункта в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Во время атак никто не пострадал. В Новой Таволжанке при обстреле было повреждено остекление многоквартирного жилого дома, фасад частного дома, два легковых автомобиля. В селе Муром атака дрона повредила кровлю корпуса сельхозпредприятия. В Березовке ВСУ сбросили с беспилотника две бомбы — была повреждена крыша частного дома, а также выбиты стекла в этом доме и стоящем рядом автомобиле.

До этого в Белгородской области частично восстановили движение поездов после диверсии на перегоне Волоконовка – Новый Оскол.

9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.