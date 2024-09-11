Украинский волонтер назвал сохранившего ему жизнь бойца ВС РФ глупым

Украинский волонтер Даниил Захарченко назвал военнослужащего российской армии одновременно адекватным и глупым. Соответствующее видео он опубликовал у себя в соцсетях.

Захарченко заявил, что в ходе эвакуации мирного населения из Украинска он столкнулся с бойцом ВС РФ.

«Назвать его адекватным? Может быть, потому что мы все еще живы, здоровы, нас отпустили. Назвать его глупым? Тоже может быть, потому что он шел на нас без брони, каски и с одним автоматом», — заявил он.

4 сентября власти Украины объявили о принудительной эвакуации детей из 31 населенного пункта в районах Красноармейска (украинское название — Покровск) и Краматорска в Донецкой народной республике (ДНР).

В тот же день британский военный эксперт и аналитик Александр Меркурис предрек потерю Украиной пяти городов в этом регионе, среди которых Покровск, Селидово, Украинск, Курахово и Часов Яр. При таком развитии событий, считает аналитик, под давлением США и «всего остального мира» маятник конфликта на Украине вновь повернется в сторону переговоров.

Ранее Зеленский оценил вероятность снятия ограничений по ударам ВСУ вглубь России.