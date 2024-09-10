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Две украинские авиабомбы уничтожили в Курской области

Смирнов: в Курской области уничтожили две управляемые авиабомбы ВСУ

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VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали две авиационные бомбы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Еще две управляемые авиационные бомбы ВСУ уничтожены вечером в приграничном районе Курской области», — написал он.

Украинские части регулярно обстреливают российский регион. Силы ПВО ежедневно защищают жителей Курской области от атак со стороны ВСУ. Так, 6 сентября, они сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) и две управляемые авиабомбы.

8 сентября министерство обороны России отчиталось в своем Telegram-канале о работе российских систем противовоздушной обороны (ПВО) за сутки. Средствами противовоздушной обороны сбили четыре управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 23 беспилотника.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал, как его обманом отправили в Курскую область.

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