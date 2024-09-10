Жительницу Адыгеи осудили за сотрудничество с СБУ

Краснодарский суд приговорил жительницу Адыгеи Людмилу Тульскую к четырем годам лишения свободы за сотрудничество с СБУ (Службой безопасности Украины). Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар | Телетайп».

По данным следствия, женщина предоставила СБУ свои анкетные данные и заявила о намерении оказывать содействие ВСУ путем сбора информации о местах расположения военных объектов и военнослужащих на территории России. Также, как утверждается, она заявляла о возможном переходе на сторону ВСУ своего близкого родственника — мужчина сейчас отбывает наказание в колонии и планирует заключить контракт с Минобороны о службе в зоне СВО.

До этого житель Севастополя получил 16 лет колонии за работу на СБУ. Суд установил, что мужчина по заданию украинской спецслужбы в период с сентября 2022 по апрель 2023 года, находясь в Севастополе, собирал и передавал иностранной разведке сведения о расположении фортификационных заграждений Севастопольской бухты.

Ранее в ДНР уничтожили здание СБУ с украинскими солдатами.