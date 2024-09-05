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Захарова сочла поставки Западом оружия Украине трагифарсом

Захарова: новости о поставках F-16 Украине кроме как трагифарсом не назовешь

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью на полях ВЭФ назвала трагифарсом поставки Западом оружия и истребителей F-16 Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

«Новости про поставки вооружений киевскому режиму, которые потом всплывают по всему миру, иначе как какой-то трагифарс воспринять невозможно», — сказала дипломат, уточнив, что это и трагедия, которая «уносит жизни людей и разрушает все».

До этого бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что переданные Украине истребители F-16 не принесут большой пользы Вооруженным силам Украины (ВСУ), так как эти самолеты могут стать как мишенью для российских ударов, так и «случайной» целью для зенитно-ракетного комплекса Patriot.

3 сентября посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о провале США в обучении украинцев управлению F-16.

Ранее NYT узнало о сомнениях США в версии Украины по крушению F-16.

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