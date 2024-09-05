Директор центра рассказал, почему в Полтаве погибло много военных

О причинах многочисленных потерь после российского удара по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве рассказал директор учебного центра Игорь Мацюк. Он заявил в интервью The New York Times,что у солдат и курсантов было слишком мало времени, чтобы добраться до бомбоубежища между ударами.

«Те, кто находился в классах рядом с убежищем и успел быстро укрыться, выжили», — добавил он.

При этом Мацюк опроверг информацию о том, что удар был нанесен во время построения военнослужащих. Заместитель председателя комитета Рады по вопросам национальной безопасности, разведки и обороны Марьяна Безуглая ранее утверждала, что под удар попали бойцы 128-й бригады ВСУ.

По словам одного из источников NYT, учебный центр использовался для подготовки курсантов к работе с радиоэлектронным оборудованием, применяемым в военных целях.

Минобороны ранее отчитались, что 3 сентября удар был нанесен по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве, где «под руководством иностранных инструкторов» готовили специалистов для ВСУ, а также операторов дронов. Военные указали, что цели удара были достигнуты.

Ранее украинский медик рассказал о «трясущихся» врачах после удара по ВСУ в Полтаве.