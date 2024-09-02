Российская авиация нанесла удары по ВСУ в Сумской области

Российская авиация поразила скопления живой силы и техники 11 бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 15 районах Сумской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Удары были нанесены в районах населенных пунктов Белополье, Басы, Великая Писаревка, Глухов, Лука, Катериновка, Орловка, Свесса, Червонопрапорное, Сумы, Хотень, Эсмань, Юнаковка и Ястребиное.

Утром 2 сентября российские войска уничтожили высокоточными ударами три пусковые установки ракетной системы залпового огня HIMARS и более 30 военнослужащих Вооруженных сил Украины в Сумской области. Установки были поражены в 20 километрах юго-восточнее города Сумы в районе населенных пунктов Осоевка и Глыбное.

Сумская область Украины граничит с Курской областью России.

Также в понедельник бойцы «Южной» группировки войск нанесли удар по живой силе ВСУ в Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее были названы потери ВСУ за все время боев в Курской области.