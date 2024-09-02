Лавров рассказал о появлении запрещенных ракетных систем в Европе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО о появлении в Дании и на Филиппинах систем ракет средней и малой дальности. Главу МИД цитирует ТАСС.

«На Филиппины завозят запрещенные ранее наземные системы ракет меньшей и средней дальности. Так же, как в Европе, в Дании они уже появились, вот и на Филиппинах [появляются]», — сообщил Лавров.

28 декабря Лавров заявлял, что Соединенные Штаты пошли на слом Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), так как запрещенное этим документом оружие стало нужно США, в том числе против Китая.

По мнению министра, США «сломали» ДРСМД, выдвинув для этого выдуманный предлог. Когда ограничения стали мешать американским властям, они без колебаний от них избавились.

10 июля Вашингтон и Берлин выпустили совместное заявление, в котором говорится, что США начнут «эпизодически» размещать новые средства огневого поражения большей дальности, в том числе гиперзвуковое оружие, в Германии. Россия пригрозила ответить зеркальными мерами.

Ранее посол РФ заявил, что Москве придется реагировать на инициативы Запада по созданию ракет.