В Раде заявили, что на Украине могут мобилизовать правоохранителей-пенсионеров

На Украине правоохранителей, вышедших на пенсию, могут мобилизовать на общих основаниях, согласно украинскому законодательству. Об этом сообщил депутат Верховной рады Федор Вениславский, его слова приводит украинское интернет-издание Тelegraf.

Он отметил, что ограничений на мобилизацию бывших работников правоохранительных органов нет.

«Если полицейский ушел на пенсию в 40-45 лет после службы, его могут мобилизовать на общих основаниях», — пояснил Вениславский.

До этого бывший депутат Верховной рады Игорь Луценко заявлял, что некоторые украинские заключенные идут служить в Вооруженные силы Украины, только чтобы выйти из тюрьмы, и отказываются воевать, когда прибывают на передовую.

16 августа глава города Ивано-Франковск Руслан Марцинкив рассказал, что из-за низких показателей по поимке уклонистов власти приняли решение усилить мобилизацию.

18 мая 2024 года на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Согласно документу, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишаются права выезжать за границу, использовать деньги, управлять автомобилем и оформлять паспорт и загранпаспорт.

Ранее сообщалось, что украинцы жгут военные машины в знак протеста против мобилизации.