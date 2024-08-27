Лавров высказался о требованиях Киева насчет ударов по России

Глава МИД России Сергей Лавров назвал шантажом требования украинских властей использовать ракеты Storm Shadow для ударов по РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат отметил, что Запад «нарывается» на эскалацию с Россией, не собираясь ее избегать.

Накануне сообщалось, что Киев пытается получить разрешение Запада на удары дальнобойными ракетами Storm Shadow вглубь России, полагая, что это может вынудить Москву «сесть за стол переговоров».

При этом председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин прокомментировал информацию в американских СМИ, отметив, что новости о попытках западных стран затянуть процесс одобрения ударов Украины по территории РФ иностранным оружием выглядят как дезинформация.

По его словам, основная цель подобных статей — обмануть читателей. Российский сенатор обратил внимание, что у зарубежных партнеров Киева нет разногласий по поводу предоставления ему разрешений на использование тех или иных вооружений.

Ранее Евросоюз признал, что является частью конфликта на Украине.