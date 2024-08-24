Солдаты группировки российских войск «Север» за минувшие сутки отразили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении четырех населенных пунктов в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

В заявлении уточняется, что украинские войска предприняли неудачные попытки продвинуться к селам Черкасское Поречное и Борки. Еще несколько атак были отражены в направлении деревни Спальное и села Малая Локня.

«Сорваны попытки атак в направлении [населенных пунктов] Комаровка, Кремяное», — добавили в ведомстве.

По информации министерства, всего в ходе боевых действий у упомянутых населенных пунктов ВСУ потеряли более 60 военнослужащих. Также российским солдатам удалось вывести из строя один танк, два автомобиля и семь боевых бронированных машин.

Из публикации следует, что во время сражений 10 украинских бойцов сдались в плен.

Кроме того, бойцы Вооруженных сил РФ при поддержке артиллерии и авиации нанести поражение живой силе и технике пяти бригад украинских войск. Места их скопления заметили в районе населенных пунктов Михайловка, Плехово, Южный, Вишневка, Апанасовка, Борки, Снагость, Любимовка, Малая Локня, Краснооктябрский и Кругленькое.

В ведомстве подчеркнули, что операция по обнаружению и ликвидации формирований ВСУ в лесных массивах Курской области продолжается.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский записал видео с места начала атаки на Курскую область.