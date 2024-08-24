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Рогов рассказал о новой тактике ВСУ в Запорожской области

Рогов: ВСУ перешли к новой тактике ударов по городам Запорожской области

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Inna Varenytsia/REUTERS

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли к новой тактике ударов по городам и селам в Запорожской области, запуская беспилотники по тыловым районам в радиусе более 20 километров. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, эта тактика заключается в том, что украинские военные сначала запускают тяжелый дрон «Баба Яга», который раскидывает большое количество ретрансляторов-усилителей сигнала. Затем они запускают ударные легкие дроны, которые переходят от одного ретранслятора к другому и залетают для нанесения ударов глубоко в тыл.

Как отметил Рогов, с помощью беспилотников ВСУ наносят удары по мирным объектам и осуществляют дистанционное минирование.

До этого сообщалось, что российские операторы FPV-дронов в Часове Яре интенсивно применяют тактику уничтожения украинских беспилотных летательных аппаратов в воздушных боях.

Ранее у ВСУ появились беспилотники, способные долететь до Сибири.

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