Рогов рассказал о новой тактике ВСУ в Запорожской области

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли к новой тактике ударов по городам и селам в Запорожской области, запуская беспилотники по тыловым районам в радиусе более 20 километров. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, эта тактика заключается в том, что украинские военные сначала запускают тяжелый дрон «Баба Яга», который раскидывает большое количество ретрансляторов-усилителей сигнала. Затем они запускают ударные легкие дроны, которые переходят от одного ретранслятора к другому и залетают для нанесения ударов глубоко в тыл.

Как отметил Рогов, с помощью беспилотников ВСУ наносят удары по мирным объектам и осуществляют дистанционное минирование.

До этого сообщалось, что российские операторы FPV-дронов в Часове Яре интенсивно применяют тактику уничтожения украинских беспилотных летательных аппаратов в воздушных боях.

Ранее у ВСУ появились беспилотники, способные долететь до Сибири.