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Пленный солдат ВСУ назвал глупостью атаку на Курскую область

Пленный солдат ВСУ: атака на Курскую область показала глупость командования

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Пресс-служба Минобороны РФ

Атака на Курскую область РФ должна была продемонстрировать силу Вооруженных сил Украины (ВСУ), вместо этого показала глупость украинского командования. Об этом в видео Минобороны РФ заявил украинский солдат Денис Попов, попавший в российский плен, передает ТАСС.

Боец назвал операцию Киева в российском регионе попыткой послать людей на уничтожение, на убой. По его мнению, с самого начала было очевидно, что завоевать территорию России невозможно.

«Уверен, что командиры этим хотели доказать, что еще есть сила, что мы круты, но только показали, что мы идиоты», — сказал Попов.

Он добавил, что украинские подразделения под Курском разбиты, вся военная техника уничтожена.

В Минобороны РФ уточнили, что в плену Денис Попов оказался после боя, в котором колонна техники, на которой передвигались украинские военные, была разбита военнослужащими российской группировки «Север».

Министерство обороны РФ сообщало, что утром 6 августа ВСУ попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, украинские силы атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в оборонное ведомство сообщило, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Бои в регионе продолжаются до сих пор.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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Атаки на Курскую область
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