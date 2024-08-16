Над Белгородской областью сбили два дрона

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Около 16:15 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА», — отметили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что противник использовал дроны самолетного типа.

Накануне в Белгородской области также ликвидировали украинский беспилотник.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей использовать подвалы в качестве укрытий. По словам губернатора, «огромное количество человеческих жизней» спасли именно подвалы. Глава региона предложил усилить эту работу, продолжить обучение жителей вместе с управляющими компаниями, которые должны контролировать состояние подвалов: наличие лавочек, освещения, фонариков, питьевой воды.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.