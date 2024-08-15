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США адаптируют поставки оружия для ВСУ под нужды Киева

Пентагон: США будут адаптировать поставляемое ВСУ оружие под нужды на поле боя

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

В Пентагоне подтвердили, что США продолжат адаптировать виды вооружений, поставляемых Украине, в соответствии с меняющимися потребностями Киева. Об этом заявила заместитель официального представителя Министерства обороны США Сабрина Сингх, пишет ТАСС.

«Мы меняем типы оружия и систем, которые поставляем с течением времени <...> модифицируем и предоставляем различные вооружения и оставляем за собой право продолжать это делать», – сообщила Сингх на брифинге.

Она отметила, что Вашингтон намерен продолжить менять номенклатуру передаваемого оружия с учетом потребностей украинской армии.

До этого Сингх рассказала, что власти Соединенных Штатов надеются «узнать больше» о целях нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область.

Сегодня также стало известно, что Соединенные Штаты обеспокоены вторжением Вооруженных сил Украины на территорию Курской области и перспективой потенциального углубления конфликта из-за применения западной техники и вооружения.

Ранее украинский политик заявил, что Зеленский не заинтересован в мире.

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