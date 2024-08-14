Су-34 ударили по скоплению ВСУ в Курской области

Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России ударили по скоплению живой силы и военной технике украинской армии в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Минобороны РФ.

По информации министерства, удар был нанесен по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Как заявили в ведомстве, после получения подтверждения от разведки об уничтожении целей, самолеты благополучно вернулись на аэродром вылета.

Утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о приказе расстреливать на месте мирных жителей Курской области.