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Армия России уничтожила ЗРПК «Тунгуска» ВСУ в Курской области

Минобороны показало кадры уничтожения ЗРПК «Тунгуска» ВСУ в Курской области

Российские войска уничтожили зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Тунгуска» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Ракетный комплекс противника был уничтожен при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет», уточнили в военном ведомстве.

Боевую машину ВСУ удалось вычислить благодаря работе разведывательного подразделения группировки войск «Север». Сразу после обнаружения цель была уничтожена.

Днем ранее военное ведомство сообщило, что российские войска уничтожили танк Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области. В Минобороны показали кадры, на которых «Ланцет» прилетает прямо в технику ВСУ.

Позже в сети появилось видео встречного боя российских бронетранспортеров БТР-82А и украинских бронированных машин БТР-4Е в в Беловском районе Курской области.

Ранее Минобороны показало кадры штурма позиций ВСУ в лесу под Курском.

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