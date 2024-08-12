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В Курской области российские военные взяли в плен штурмовую команду ВСУ

В Курской области взяли в плен штурмовую команду ВСУ, состоящую из пяти человек

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Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Курской области российские военные захватили в плен штурмовую группу 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых структурах РФ.

По его словам, украинские военные были взяты в плен под селом Мартыновка.

6 августа бойцы ВСУ попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 8 августа в министерстве обороны России сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

12 августа в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины с начала нападения на Курскую область потеряли до 1610 военных, 32 танка и 136 бронированных машин.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее полковник ФСБ назвал три ключевые причины нападения ВСУ на Курскую область.

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Атаки на Курскую область
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