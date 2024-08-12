СК РФ рассказал о посягательстве ВСУ на жизнь мирных граждан в Курской области

В рамках расследования действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области фиксируются факты целенаправленного посягательства на жизнь мирных жителей и гражданские объекты. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России.

В публикации приводятся примеры подобных инцидентов. СК РФ сообщает, что украинские военнослужащие открыли огонь по группе мирных граждан, которые эвакуировались из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. В другом случае украинский оператор FPV-дрона со взрывчаткой целенаправленно направил его на машину скорой помощи в Судже. Наконец, упоминается атака дрона на автомобиль военкора ВГТРК Евгения Поддубного, выполнявшего в зоне конфликта свои профессиональные обязанности.

СК РФ сообщает о возбуждении уголовных дел по статьям о совершении террористических актов, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ, посягательстве на жизнь представителей власти и сотрудников правоохранительных органов и т.д.

По ним уже есть первые фигуранты. В совершении терактов подозреваются командиры подразделений ВСУ Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов (22 отдельная механизированная бригада и 80 отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ).

Утром 6 августа Минобороны РФ сообщало, что украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. На следующий день начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск по территории России было остановлено.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее схваченный в Курской области украинский десантник рассказал о планах ВСУ.