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В СК РФ рассказали, какое оружие используют украинские войска в Курской области

СК РФ: ВСУ используют оружие и технику НАТО для атаки на Курскую область

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U.S. Army

Украинские военные в ходе атаки на Курскую область активно используют технику и вооружения, предоставленные странами — членами НАТО. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, заявление которой опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«В ходе осмотров установлено, что украинской стороной в Курской области активно используется стрелковое оружие, тяжелая техника, ракетные системы залпового огня и другое вооружение, поставленное странами НАТО», — сказала она.

По словам Петренко, изъятые вещественные доказательства были направлены на экспертизы.

Также представитель СК РФ рассказала, что в рамках уголовного дела следователи работают с жителями Курской области. Людей, которые были вынуждены покинуть свои дома и получили ранения в результате нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ), сотрудники ведомства признали потерпевшей стороной.

Утром 6 августа украинские солдаты пересекли границу и попытались зайти вглубь Курской области. На следующий день начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что военнослужащим страны удалось остановить продвижение ВСУ. СК РФ, в свою очередь, возбудил уголовное дело по факту нападения на приграничные населенные пункты Курской области.

8 августа российское министерство обороны сообщило о боях на территории Кореневского и Суджанского районов. Вечером 9 августа в трех областях страны — Курской, Брянской и Белгородской — ввели режим контртеррористической операции.

12 августа президент РФ Владимир Путин провел совещание по ситуации в приграничных регионах. Он назвал атаку ВСУ на Курскую область попыткой остановить наступление российских войск в Донбассе. Глава государства подчеркнул, что Москва даст Киеву достойный ответ.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал об участии наемников в атаке на Курскую область.

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Атаки на Курскую область
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