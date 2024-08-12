Путин назвал главную задачу в связи с атаками ВСУ на Курскую область

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с атаками украинской армии в Курской области заявил, что главная задача в настоящее время — выбить противника. Видео с совещания опубликовано в Telegram-канале Кремля.

Он потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с российской территории.

Глава государства также пообещал, что будет дана оценка происходящему в российских областях, приграничных с Украиной.

Кроме того, Путин заявил, что необходима эффективная борьба с диверсионно-разведывательными группами (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках режима контртеррористической операции (КТО) в приграничных регионах.

Минобороны РФ до этого сообщало, что утром 6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. По данным министерства, около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Для этого они применили 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области, которые непосредственно примыкают к российско-украинской границе.

На шестой день с начала атаки украинских войск МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли в Курской области в общей сложности 1350 военных и более 200 единиц техники. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, добавили в министерстве.

Ранее схваченный в Курской области украинский десантник рассказал о плане ВСУ.