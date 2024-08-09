Вооруженные силы (ВС) России нанесли ракетный удар по личному составу украинской армии в Полтаве при переброске из-под Житомира. Об этом ТАСС сообщил представитель сопротивления Сергей Лебедев.

«В Полтаве по личному составу, перебрасываемому из-под Житомира, прилетело очень серьезно. Много 200-х и 300-х», — заявил координатор.

До этого взрыв зафиксировали в Полтавской общине, административным центром которой является город Полтава. Подробности произошедшего не приводились, в регионе звучал сигнал ракетной опасности.

Также подполье сообщало, что Вооруженные силы Украины несут большие потери при вылазке в Курскую область, в Сумах на Украине много машин скорых помощи и просьб о сдаче крови. Кроме того, по полигону украинской армии в Стецковке в приграничной Сумской области тоже нанесли мощный удар.

Ранее на Украине заявили об огромных потерях в генерирующих мощностях.