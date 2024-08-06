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На аэродроме базирования уничтожены два украинских Миг-29

Минобороны: ВС РФ уничтожили два истребителя МиГ-29 ВСУ на аэродроме базирования

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Efrem Lukatsky/AP

Два истребителя МиГ-29 Вооруженных сил Украины уничтожены на аэродроме базирования ударами российских войск. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Минобороны РФ.

Помимо этого сообщается об уничтожении противовоздушной радиолокационной станции П-18 и нанесении поражения складам вооружения и боеприпасов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах Украины.

Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ.

6 августа секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Украина с середины июня потеряла более 115 тысяч военных. За эти два месяца территория, которую взяли под контроль российские военные, прибавила 420 квадратных километров.

Шойгу отметил, что этого можно было избежать, если бы Киев пошел навстречу предложениям, озвученным российским лидером Владимиром Путиным.

14 июня Путин представил новые мирные предложения по урегулированию конфликта на Украине, включая признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как частей России, установление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, а также отмену санкций против Москвы.

Ранее стало известно о нулевой реакции Украины на предложения Путина.

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