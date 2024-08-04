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Армия Тайваня зафиксировала приближение военных аппаратов Китая

Армия Тайваня зафиксировала приближение 36 военных летательных аппаратов КНР

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Армия Тайваня на своей странице в социальной сети X сообщила о приближении к острову 36 воздушных аппаратов и 12 кораблей Народно-освободительной армии Китая.

Отмечается, что 31 летательный аппарат пересек срединную линию Тайваньского пролива, которую на острове считают неформальной границей с материковым Китаем. Среди аппаратов были истребители, беспилотные летательные аппараты и вертолеты.

До этого сообщалось, что народно-освободительная армия Китая смоделировала блокаду Тайваня беспилотниками после представления Соединенными Штатами плана по защите острова. В моделировании НОАК описано использование больших и средних беспилотников, которые запускаются с материкового Китая, и небольших разведывательных и антирадарных дронов с военных кораблей. Целью задачи, описанной в исследовании, названо формирование блокады и контроль неназванного острова с рельефом, похожим на Тайвань.

Военный политолог Александр Михайлов рассказал, что Китай до сих пор не овладел Тайванем военным путем, поскольку у Пекина есть множество других внутренних и внешних проблем, требующих внимания.

Ранее сообщалось, что в Филиппинском море прошли совместные учения российских и китайских кораблей.

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