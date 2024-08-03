Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В подполье рассказали о проблемах с обувью для украинских мобилизованных

Подпольщик Лебедев: для мобилизованных у ВСУ нет подходящей по размеру обуви

close
100%
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Мобилизованный украинец из Харькова рассказал пророссийским подпольщикам, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет подходящей обуви для мобилизованных бойцов. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, слова которого передает РИА Новости.

По словам украинца, в распределительном центре, куда мобилизованных доставляют после прохождения медкомиссии, выдают снаряжение.

«Ты получаешь снарягу, примерно четыре-шесть предметов из семи. Спрашивают: берцы какого размера? Отвечаешь. Тебе говорят: такого нету. Вот тебе 43-й», — написал мужчина Лебедеву.

В конце июля ирландский журналист Чей Боуз заявил, что на Украине началось формирование организованного сопротивления против действий сотрудников ТЦК на фоне продолжения мобилизации в стране.

21 июля Лебедев сообщил, что на Украине нарастает конфликт между солдатами ВСУ и сотрудниками территориальных центров комплектования.

По его словам, военные ВСУ крайне негативно относятся к работникам военных комиссариатов. В том числе из-за того, что они получают примерно такую же заплату, что и непосредственные участники боевых действий.

Ранее в Раде рассказали, как военкомы обманом вынуждают граждан идти на фронт.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами