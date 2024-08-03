Мобилизованный украинец из Харькова рассказал пророссийским подпольщикам, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет подходящей обуви для мобилизованных бойцов. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, слова которого передает РИА Новости.

По словам украинца, в распределительном центре, куда мобилизованных доставляют после прохождения медкомиссии, выдают снаряжение.

«Ты получаешь снарягу, примерно четыре-шесть предметов из семи. Спрашивают: берцы какого размера? Отвечаешь. Тебе говорят: такого нету. Вот тебе 43-й», — написал мужчина Лебедеву.

В конце июля ирландский журналист Чей Боуз заявил, что на Украине началось формирование организованного сопротивления против действий сотрудников ТЦК на фоне продолжения мобилизации в стране.

21 июля Лебедев сообщил, что на Украине нарастает конфликт между солдатами ВСУ и сотрудниками территориальных центров комплектования.

По его словам, военные ВСУ крайне негативно относятся к работникам военных комиссариатов. В том числе из-за того, что они получают примерно такую же заплату, что и непосредственные участники боевых действий.

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