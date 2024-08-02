ВСУ обстреляли село в Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Любимовка Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Каховского муниципального округа.

Отмечается, в результате прилетов загорелись дома около административного здания.

«Сегодня очень сильно обстреляли поселок Любимовка. Было три прилета с миномета, один с дрона», — рассказали в администрации.

Там отметили, что около центра села в результате прилетов загорелось несколько домов. Также загорелись три дачи.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что четыре человека, включая троих детей, пострадали в селе Масловка, Новокаховского городского округа в момент обстрела со стороны ВСУ. Он подчеркнул, что сейчас пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Он также рассказал, что в Алешкинском округе украинские солдаты сбросили на частный дом несколько боеприпасов. По счастливой случайности никто из мирных жителей не пострадал, но строение получило серьезные повреждения.

Ранее в Скадовском округе Херсонской области объявили ракетную опасность.