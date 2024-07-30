Командира финских наемников заочно осудили в РФ на 14 лет

Командира сформированного из финских наемников подразделения Team Wiking Хухтала Топи, воевавшего в Донбасе, заочно осудили в России на 14 лет. Об этом сообщили в Telegram-канале СК РФ.

Следствие установило, что наемник присоединился к Вооруженным силам Украины (ВСУ) в марте 2022 года. Он обратился в пункт дислокации формирования «Интернациональный легион территориальной обороны Украины», где прошел обучение и получил необходимое снаряжение. В мае 2022 года его назначили командиром подразделения Team Wiking. До мая 2024 года Хухтала принимал участие в боевых действиях против российских военных.

Хухтала обвинили по статье об участии наемника в вооруженном конфликте. Наказание мужчина будет отбывать в колонии строгого режима. На текущий момент он объявлен в международный розыск.

До этого наемники из Грузии и Латвии Шота Деметрашвили и Аниньш Атварс, сражавшиеся в Донбассе на стороне ВСУ, были осуждены заочно в России на 14 и 13 лет соответственно. Они получили сроки по статье об участии наемника в вооруженном конфликте.

Ранее в Брянске осудили двоих братьев, планировавших воевать на стороне ВСУ.