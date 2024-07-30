Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Наемники из Грузии и Латвии получили сроки за участие в боях в Донбассе

Наемники из Грузии и Латвии осуждены на 14 и 13 лет за участие в боях в Донбассе

close
100%
Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Наемники из Грузии и Латвии Шота Деметрашвили и Аниньш Атварс, сражавшиеся в Донбассе на стороне ВСУ, осуждены заочно в России на 14 и 13 лет соответственно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК России.

Отмечается, что осужденные получили сроки по статье об участии наемника в вооруженном конфликте.

«Судом Деметрашвили заочно приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком на 14 лет, Атварсу заочно назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Фигуранты объявлены в международный розыск», – говорится в сообщении.

Как установило следствие, Деметрашвили и Атварс прибыли на Украину в 2022 году, чтобы в качестве наемников воевать на стороне ВСУ.

Отмечается, что Деметрашвили вступил в состав «Грузинского национального региона» (террористическая организация, запрещена в РФ), где прошел военную подготовку. Атварс же проходил военную подготовку в военизированном формировании «Интернациональный легион территориальной обороны Украины».

В июне Южный окружной военный суд заочно приговорил к длительным срокам воевавших на стороне ВСУ наемников из Британии, Швеции и Хорватии. Речь о подданных Великобритании Джоне Хардинге, Эндрю Хилле и Дилане Хили, а также о гражданах Швеции и Хорватии Матиасе Густавссоне и Векославе Пребеге.

Ранее в ДНР наемнику из Грузии дали пожизненный срок.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами