Наемники из Грузии и Латвии получили сроки за участие в боях в Донбассе

Наемники из Грузии и Латвии Шота Деметрашвили и Аниньш Атварс, сражавшиеся в Донбассе на стороне ВСУ, осуждены заочно в России на 14 и 13 лет соответственно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК России.

Отмечается, что осужденные получили сроки по статье об участии наемника в вооруженном конфликте.

«Судом Деметрашвили заочно приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком на 14 лет, Атварсу заочно назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Фигуранты объявлены в международный розыск», – говорится в сообщении.

Как установило следствие, Деметрашвили и Атварс прибыли на Украину в 2022 году, чтобы в качестве наемников воевать на стороне ВСУ.

Отмечается, что Деметрашвили вступил в состав «Грузинского национального региона» (террористическая организация, запрещена в РФ), где прошел военную подготовку. Атварс же проходил военную подготовку в военизированном формировании «Интернациональный легион территориальной обороны Украины».

В июне Южный окружной военный суд заочно приговорил к длительным срокам воевавших на стороне ВСУ наемников из Британии, Швеции и Хорватии. Речь о подданных Великобритании Джоне Хардинге, Эндрю Хилле и Дилане Хили, а также о гражданах Швеции и Хорватии Матиасе Густавссоне и Векославе Пребеге.

Ранее в ДНР наемнику из Грузии дали пожизненный срок.