В подконтрольных ВСУ районах Херсонской области заявили о поражении инфраструктуры

В подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) районах Херсонской области обнаружили повреждения на объектах инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава назначенной Киевом областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.

По его словам, снаряды попали в объекты критической и припортовой инфраструктуры. Также повреждения обнаружили на газопроводах. Однако подробностей о том, какие именно объекты пострадали и сколько их было, он не уточнил. Информации об их местоположении Прокудин также не раскрыл.

Незадолго до этого глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что объект инфраструктуры горит в Харькове на востоке Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.